L' Isola dei Famosi Patrizia Rossetti furiosa con Loredana Cannata | Mi fa girare le pal*e!

L'Isola dei Famosi infiamma i nervi dei naufraghi, tra accuse, lacrime e tensioni palpabili. Patrizia Rossetti, furiosa con Loredana Cannata, non le manda certo a dire, alimentando un vortice di scontro che scuote Playa Dos. La nomination diventa un'arma a doppio taglio, creando scompiglio e drammi imprevedibili. In questo clima acceso, le emozioni esplodono e nulla sarà più come prima. La vera sfida è appena iniziata.

La nomination crea scompiglio a Playa Dos: Loredana piange per il gesto di Cristina, ma Patrizia non tollera il vittimismo e attacca duramente. Ecco cosa è successo nel nuovo scontro tra naufraghi. Il quinto appuntamento de L'Isola dei Famosi continua a scuotere le dinamiche quotidiane di Playa Dos. Come in ogni reality che si rispetti, le nomination restano un terreno minato, capace di far saltare equilibri e mettere alla prova persino le amicizie più solide. A farne le spese a livello emotivo, questa volta, è stata Loredana Cannata. L'attrice siciliana, nota per il suo stile di vita vegano e crudista, è scoppiata in lacrime dopo aver scoperto di essere stata nominata da Cristina Plevani, colei che riteneva un'amica sincera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti furiosa con Loredana Cannata: “Mi fa girare le pal*e!”

