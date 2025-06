L’ipotesi sull’impronta del palmo in casa Poggi | “Sempio potrebbe essersi affacciato sulle scale”

L'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi svela dettagli sorprendenti, come l'ipotesi dell'impronta del palmo in casa Poggi e la misteriosa "traccia 33" trovata sul muro. Questi elementi rappresentano pezzi fondamentali di un puzzle ancora aperto, che potrebbe cambiare le sorti di una vicenda avvolta nel mistero. Restate con noi per scoprire come si evolverà questa intricata indagine.

Si continua a indagare sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto 2007. Per la morte della giovane fu condannato in via definitiva l'allora fidanzato Alberto Stasi. Al centro della puntata di Quarto Grado, la "traccia 33" trovata sul muro di casa Poggi e oggi attribuita ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Poggi Casa Sempio Ipotesi

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

Ancora sulla doppia arma per l'omicidio di Garlasco. È un'ipotesi di cui si parla con molta insistenza, anche alla luce delle indiscrezioni sugli oggetti ritrovati in quella roggia. Due armi significa almeno due assassini. Partecipa alla discussione

Lipotesi sull’impronta del palmo in casa Poggi: “Sempio potrebbe essersi affacciato sulle scale” - Si continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto 2007. Per la morte della giovane fu condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi. Al centro della puntata di ... Riporta fanpage.it

Quando è morta esattamente Chiara Poggi? Il balletto delle ipotesi mette in dubbio gli alibi - La finestra fissata dalla Cassazione (9,12-9,35) scagiona il nuovo indagato. La Procura di Pavia dovrà definire nuovi termini per portare avanti l’accusa ... Come scrive msn.com

Andrea Sempio, le intercettazioni inedite: dal «popolo bue» ai sentimenti per Chiara Poggi. Cosa ha detto - Andrea Sempio. È sempre lui il magnete che riattira le attenzioni nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. Non la famiglia Cappa, che pure incuriosisce, né i "segreti" ... Lo riporta leggo.it

Delitto Poggi, le ultime indagini - Porta a porta 14/05/2025