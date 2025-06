L’intervento Dall’America torna a parlare il patron Joe David | Budget ok in arrivo nuovi investitori e sponsor

Ma è un passo fondamentale per rilanciare il Pistoia Basket e riconquistare il cuore dei tifosi. Dopo anni di sfide e incertezze, l'intervento dall'America con il ritorno del patron Joe David segna una nuova alba, puntando sulla ripartenza, sull’orgoglio e sulla crescita. Con un budget in arrivo e nuovi investitori pronti a sostenere il progetto, il futuro si prospetta ricco di speranze e opportunità, perché, come sempre, il vero spettacolo inizia proprio ora.

E' giusto ripartire da zero, tornare ad avere quel senso di appartenenza e di orgoglio che ha sempre caratterizzato il Pistoia Basket, riportare entusiasmo tra i tifosi, riacquistare la credibilità perduta in quest'ultima stagione. C'è però una stagione da affrontare, che come ha detto il direttore generale Andrea Di Nino sarà di consolidamento ma che comunque presuppone un budget e degli impegni economici da prendere. Può apparire brutto parlare del vile denaro ma nello sport i soldi contano, eccome se contano anche perché per portare avanti qualsiasi progetto servono le risorse economiche. La domanda quindi nasce spontanea: la proprietà ha già stabilito il budget per la prossima stagione? "Ovviamente si, abbiamo in mente la cifra di massima per quello che sarà il nostro budget – dice il presidente Joe David –.

