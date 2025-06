L’Inter vira su Chivu | sarà lui il nuovo allenatore incontro a Milano VIDEO | Primapagina

L’Inter potrebbe sorprendere tutti: secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.com, la società nerazzurra sta considerando Cristian Chivu come nuovo allenatore, dopo il rifiuto del Como per Fabregas. Un cambio di rotta clamoroso che indica una scelta strategica in continua evoluzione. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve, mentre i tifosi attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale che potrebbe rivoluzionare il futuro della squadra.

2025-06-05 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Tempo di decisioni per l’ Inter: dopo il no incassato dal Como per Cesc Fabregas, il profilo preferito per succedere a Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno scelto di virare su Cristian Chivu, tecnico ex Primavera nerazzurra e nella scorsa stagione protagonista di un’ottima salvezza conquistata alla guida del Parma, strappando anche un 2-2 in rimonta proprio all’Inter che si è rivelato cruciale nella corsa Scudetto. Sarà quindi il rumeno il prossimo allenatore dei 20 volte campioni d’Italia, che hanno ricevuto il via libera del Parma (che intanto valuta le candidature di Daniele De Rossi e Alberto Gilardino) per cercare di arrivare a un accordo definitivo con Chivu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com