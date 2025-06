L’Inter ha scelto Cristian Chivu per il dopo-Inzaghi | manca solo la firma E l’Atalanta riparte da Juric

Entrambe le società hanno scelto nuovi condottieri pronti a rilanciare i rispettivi club, segnando una nuova fase di sfide e successi. L'Inter si affida all'esperienza di Cristian Chivu, mentre l'Atalanta punta sul dinamismo di Ivan Juric. Con questi nomi di spicco, il futuro di entrambe le squadre si prospetta ricco di ambizioni e grandi emozioni. La loro avventura sta per cominciare: restate sintonizzati!

Dopo essere rimaste orfane dei condottieri Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, Inter e Atalanta hanno trovato i prossimi uomini da mettere sulle loro panchine. Manca solamente l’accordo con il Parma, ma la squadra milanese ha scelto di andare sul 45enne Cristian Chivu, allenatore rumeno ed ex giocatore dei nerazzurri, mentre i bergamaschi puntano sul Ivan Juric, 50 anni, reduce dall’esonero dalla panchina della Roma. Entrambe le società hanno deciso di puntare su due allenatori fuori dai radar, non tra i favoriti alla vigilia delle trattative. Chi è Cristian Chivu. Rumeno di 45 anni, Chivu è reduce da un finale di stagione alla guida del Parma. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Inter Scelto Inzaghi Manca

Inter, altro che Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo - L'Inter si prepara al mercato estivo mentre il finale di stagione si avvicina. Dopo aver escluso Jonathan David come opzione per l'attacco, i nerazzurri puntano su un nuovo profilo per un grande investimento.

Fabregas per me è un grande SI. Sarebbe una scelta di continuità. Il modulo non è importante ma l’interpretazione del gioco, entrambi hanno una filosofia molto simile. Ha talento e personalità. Manca di esperienza, da misurare come reagisce sotto pressione. Partecipa alla discussione

L’Inter ha scelto Cristian Chivu per il dopo-Inzaghi: manca solo la firma. E l’Atalanta riparte da Juric - Le svolte dei due club nerazzurri dopo gli addii difficili di Inzaghi e Gasperini. Ecco chi sono i loro successori L'articolo L’Inter ha scelto Cristian Chivu per il dopo-Inzaghi: manca solo la firma. Secondo msn.com

Chivu nuovo allenatore dell’Inter dopo il no del Como per Fabregas: manca solo la firma - Cristian Chivu è a un passo dalla panchina dell'Inter. L'allenatore è pronto a lasciare il Parma e sarebbe in procinto di firmare con i nerazzurri, sarà ... Da fanpage.it

Inter: scelte fatte per i senatori: manca solo un nome - La società ha preso decisioni chiare su alcuni elementi esperti della rosa, mentre per un altro veterano si profila uno scenario inaspettato. L’Inter ha già iniziato a delineare la struttura della ros ... Secondo msn.com

Mi #manca #simoneinzaghi . #reaction #inter #amala #pazzainter #fcinter #festa #inzaghi #allenatore