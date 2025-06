L’Inter aveva chiamato Mourinho ma le clausola di rescissione dal Fenerbahce era troppo alta Repubblica

Sarebbe stato un ritorno clamoroso quello di José Mourinho all'Inter. Quindici anni dopo quel triplete cui si è impiccata l'Inter nella stagione appena conclusa. Con Inzaghi e Marotta che hanno sopravvalutato la rosa, dal punto di vista tecnico e forse anche di tenuta mentale. È finita come sappiamo, con l'Inter che non solo ha perso tutto ma si è ritrovata anche senza allenatore. Inzaghi li ha pintati e se n'è andato in Arabia Saudita a incassare almeno 25 milioni di euro netti l'anno. L'Inter è andata a sbattere su Fabregas, poi ha virato su Chivu che sarà il prossimo tecnico nerazzurro.

