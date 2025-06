L' intelligenza artificiale entra a teatro grazie agli studenti del Galilei Sani

Si è svolto lunedì 3 giugno alle 17, presso l'Aula Magna dell'istituto Galilei-Sani di Latina, lo spettacolo conclusivo del progetto teatro, ideato, scritto e interpretato dagli studenti stessi. Un lavoro corale che ha riscosso un eccezionale successo di pubblico, tra applausi, emozioni e.

