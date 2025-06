L’inferno di fuoco costruito dal convivente killer | alcol ovunque Sueli condannata a morte Lei urlava disperata lui beveva una birra al bar

Era un inferno di fuoco e follia, un dramma di crudeltà e indifferenza. Mentre Sueli gridava disperata nel suo ultimo tentativo di sopravvivere, lui, insensibile, si dedicava alla sua birra al bar. Un femminicidio atroce che scuote le coscienze di Milano e ci ricorda quanto la violenza sulle donne possa portare alla tragedia definitiva. La domanda che rimane è: come è stato possibile arrivare a tanto?

Milano – Nessun pentimento, nessuna forma di dolore o ancor meno di resipiscenza. Un femminicidio commesso con crudeltà. Michael Pereira, brasiliano di 45 anni, è accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver dato fuoco all'appartamento lasciando che morisse la sua compagna Sueli Leal Barbosa, 48 anni, che si è lanciata dalla finestra della camera al quarto piano cercando di sfuggire alle fiamme. "Stava con un violento e si sentiva in pericolo": la morte di Sueli e l'ombra del compagno indagato per omicidio Pereira "ha aggiustato mano a mano la sua versione con menzogne, sull'orario di uscita dall'abitazione, ha negato le liti e i maltrattamenti nei confronti della compagna".