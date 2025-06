L’indecoroso spettacolo dell’opposizione sul Decreto Sicurezza

L’odierna scena politica si è trasformata in un vero e proprio spettacolo indecoroso, con l’opposizione che ha messo in scena una battaglia spesso priva di fondamento sul decreto sicurezza. Mentre il governo procede con decisione, la sinistra sembra aver abbandonato le questioni più care ai cittadini, preferendo polemiche sterili. Una situazione che rivela come il dibattito pubblico abbia perso di vista le reali esigenze della popolazione.

L'approvazione del decreto in Senato segna l'abbandono della sinistra ai temi che sono più a cuore ai cittadini

