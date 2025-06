L’incredulità di famiglia e amici Cartura in lacrime per Nicolò | Un vuoto che non si colma

L’incredulità di famiglia e amici si dipinge con lacrime e dolore profondo, un vuoto incolmabile che nessuna parola può colmare. In prima fila, Manuel, il gemello di Nicolò, con lo sguardo perso e il volto segnato dal dolore, testimonia un amore infinito. Il silenzio di questa perdita grida più di mille parole, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutto il paese, che ora si stringe nel ricordo di un giovane sorriso spezzato.

