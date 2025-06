L' inchiesta sulla cricca degli appalti | nuovo sequestro per il tesoretto di 310 mila euro in contanti

L'inchiesta sulla cricca degli appalti svela nuovi inquietanti dettagli: un sequestro da oltre 310 mila euro in contanti, ancora sotto sequestro, alimenta dubbi e tensioni tra giudici e PM. La questione del "tesoretto" diventa simbolo di un sistema corrotto che minaccia la trasparenza delle gare pubbliche. Mentre si attende la decisione del gip, il futuro di quel denaro rimane incerto, simbolo di un'indagine che scuote le fondamenta della legalità.

I giudici ordinano la restituzione, i pm dispongono un nuovo sequestro: il "tesoretto" di oltre 310 mila euro in contanti sequestrati nelle abitazioni di sette indagati resta requisito dagli inquirenti nell'attesa che il gip decida cosa farne ovvero se restituirlo a professionisti e pubblici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'inchiesta sulla "cricca degli appalti": nuovo sequestro per il "tesoretto" di 310 mila euro in contanti

