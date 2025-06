Limbiate corteo e manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza

Sabato 7 giugno, Limbiate si mobiliterà con un corteo e una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. L’appello dell’Anpi cittadina invita tutte le forze democratiche e i cittadini a unirsi in questa importante azione di solidarietà, affinché la voce della pace possa risuonare forte e chiara anche nella nostra comunità. È un momento cruciale per dimostrare che la pace è un diritto di tutti e che ogni gesto conta.

Sabato 7 giugno anche Limbiate scenderà in piazza a manifestare per chiedere il “cessate il fuoco” a Gaza. L’Anpi cittadina, associazione nazionale partigiani italiani, ha lanciato un appello a “tutte le forze democratiche, e cittadine” perché “anche a Limbiate si manifesti contro la violentissima ripresa dello sterminio di palestinesi di Gaza da parte delle forze . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: Limbiate Gaza Cessate Fuoco

Limbiate, corteo e manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza - Sabato 7 giugno anche Limbiate scenderà in piazza a manifestare per chiedere il “cessate il fuoco” a Gaza. L’Anpi cittadina, associazione nazionale ... Segnala ilnotiziario.net

Guerra Gaza, Hamas: "Pronti per un nuovo round di negoziati". LIVE - "Riaffermiamo che siamo pronti per un nuovo, serio round di negoziati mirati a raggiungere un accordo permanente di cessate il fuoco", ha detto il negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, in un discorso ... Secondo tg24.sky.it

Mattarella: «Cessate il fuoco immediato a Gaza. È disumano affamare un’intera popolazione» - Il Presidente della Repubblica chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza e denuncia la crisi umanitaria nella Striscia. Monito a Israele: «Affamare un popolo non è difesa, è violazione del diritto» ... Lo riporta vanityfair.it

La strage di Paderno Dugnano. Tensioni Usa-Israele. X bloccato in Brasile