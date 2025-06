L’identità costituzionale europea | sfide attuali e prospettive future convegno con Mulè

Il convegno "L’identità costituzionale europea: sfide attuali e prospettive future" si presenta come un momento cruciale per riflettere sulle dinamiche che plasmano l’essenza stessa dell’Europa. Attraverso il volume curato da Maria Grazia Rodomonte, esperti e studiosi esploreranno le sfide contemporanee e le future opportunità di rafforzamento dei valori fondamentali. Un’occasione imperdibile per capire come proteggere e valorizzare l’identità costituzionale europea in un mondo in rapido cambiamento.

ROMA – Lunedì 9 giugno, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno "L'identità costituzionale europea: sfide attuali e prospettive future". Riflessioni a partire dal volume "Judicial Review, Fundamental Rights and Rule of Law. The Construction of the European Constitutional Identity", curato da Maria Grazia Rodomonte e .

