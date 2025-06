L’idea di Fabrizio Tesi | Incentivare la ricerca e la difesa dell’ambiente

Fabrizio Tesi sottolinea con entusiasmo l'importanza di coinvolgere i giovani nella tutela dell’ambiente, promuovendo creatività e consapevolezza. Per lui, incentivare la ricerca e la difesa del nostro pianeta è fondamentale per costruire un domani più sostenibile. La lettura del giornale in classe diventa così uno strumento prezioso per stimolare il pensiero critico e il senso civico tra i ragazzi, perché solo così possiamo garantire un futuro migliore e più verde.

"Bisogna incentivare la creatività dei ragazzi", parola di Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group che ha rinnovato anche quest'anno la fiducia nel Campionato di Giornalismo nelle scuole organizzato da La Nazione e, non meno, nei ragazzi stessi. Secondo Tesi infatti la lettura del quotidiano in classe è un momento di crescita per i giovani e un veicolo per trattare temi che riguardano anche il loro futuro. Ce ne parla come sponsor del progetto Cronisti in Classe. Il contributo di Giorgio Tesi Group al Campionato di giornalismo è stato accolto con entusiasmo anche dalle scuole, qual è secondo lei il valore della lettura del quotidiano in classe? "La lettura di un quotidiano pone gli studenti di fronte al mondo reale, incoraggiandoli a sviluppare il loro pensiero critico, rendendoli più consapevoli degli eventi attuali, della politica, dell'economia e delle questioni sociali, aiutandoli a diventare cittadini più attivi e responsabili.

L'idea di Fabrizio Tesi: "Incentivare la ricerca e la difesa dell'ambiente" - "Bisogna incentivare la creatività dei ragazzi", parola di Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group che ha rinnovato ...

