L’idea del Milan | sostituire Reijnders … con un altro Reijnders

Il mercato è in fermento e il Milan si prepara a sostituire Tijjani Reijnders con un nuovo profilo simile, mantenendo la solidità del centrocampo. La cessione di Reijnders al Manchester City apre una possibilità entusiasmante per i rossoneri di puntare su un giocatore che condivida le sue caratteristiche e la sua grinta. La strategia è chiara: rinforzare con talento e determinazione, garantendo continuità e ambizione alla squadra.

In via di definizione la cessione di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City: al suo posto, il Diavolo potrebbe puntare su uno come lui.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Milan, rivoluzione a centrocampo: riemerge un obiettivo tenuto d’occhio da anni - Massimiliano Allegri non perde tempo. Tornato sulla panchina del Milan con idee chiare e richieste precise, l’allenatore toscano ha subito indicato il centrocampo come il reparto su cui costruire l’id ... Secondo msn.com

