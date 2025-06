Liberate Boualem Sansal

Boualem Sansal, uno degli scrittori più coraggiosi e impegnati del panorama contemporaneo, si trova ora in una difficile battaglia personale. La sua voce, spesso critica e scomoda, rappresenta un faro di libertà e verità. È nostro dovere sostenere chi, come lui, lotta per i valori fondamentali della giustizia e della libertà di pensiero. Liberare Boualem Sansal significa anche difendere la nostra stessa libertà di espressione.

"Ho fatto il mio dovere di scrittore. Se c'è una piccola possibilità, bisogna coglierla. Boualem Sansal è malato, non dobbiamo mai dimentic.

Liberate Boualem Sansal - Lo scrittore algerino Yasmina Khadra ha chiesto al presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune un “gesto d’umanità”. Dice di aver fatto il suo "dovere di scrittore" e di essere stato "ascoltato con a ... Si legge su ilfoglio.it

“Vivere”: l’ultimo appello di Sansal chiuso in carcere - Anticipiamo stralci di “Vivere – Il conto alla rovescia” di Boualem Sansal, in carcere in Algeria per presunti reati d’opinione: il romanzo esce in Italia il 17.06 con Neri Pozza. Se dessi retta a me ... Da ilfattoquotidiano.it

Lo scrittore Boualem Sansal condannato a cinque anni di carcere: ecco perché è stato arrestato - Il caso di Boualem Sansal è diventato cruciale nei rapporti diplomatici tra Algeria e Francia, e ha visto anche l'intervento del Presidente della repubblica francese Emmanuel Macron che ha ... Secondo fanpage.it