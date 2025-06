Liberare Brusca non è doveroso ma giusto | lo Stato vince se convince un criminale a passare dalla sua parte

La controversa vicenda di Giovanni Brusca mette in luce un principio fondamentale: la giustizia non è solo vendetta, ma un percorso volto a riconciliare e reintegrare. Liberare Brusca, anche se non obbligatorio, rappresenta una scelta etica e strategica dello Stato, che vince non solo con la forza, ma con la capacità di convincere e trasformare anche i più recalcitranti. La vera vittoria sta nel dialogo e nella speranza di un cambiamento reale. Continua a leggere.

La liberazione di Giovanni Brusca non rientra soltanto in un mero scambio fra Stato e collaboratori di giustizia e riafferma una visone di Stato che punisce ma non vendica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Stato Brusca Liberare Doveroso

Brusca libero, lo Stato che dimentica le sue vittime - Un fatto legale, certo. Ma anche un doloroso monito sulla complessità della giustizia e sull’assenza di una vera riconciliazione con il passato, lasciando aperte ferite mai completamente rimarginate nella memoria collettiva italiana.

Liberare Brusca non è doveroso ma giusto: lo Stato vince se convince un criminale a passare dalla sua parte - La liberazione di Giovanni Brusca non rientra soltanto in un mero scambio fra Stato e collaboratori di giustizia, ma riafferma una visone di Stato che ... fanpage.it scrive

La liberazione di Giovanni Brusca prova che lo Stato è più forte della vendetta - La legge, per essere credibile, deve valere anche per chi ci ripugna. È questo il paradosso dell’essere giusti ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Gli anni di piombo (seconda parte)