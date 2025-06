Libano Israele attacca la periferia di Beirut | caos per la fuga dei residenti Tel Aviv | Colpite basi di Hezbollah

Tensioni in aumento tra Libano e Israele, con attacchi aerei che scuotono la periferia di Beirut e scatenano il caos tra i residenti in fuga. Tel Aviv colpisce basi di Hezbollah, mirando a indebolire le operazioni sotterranee del gruppo armato. La regione si avvia a un’ulteriore escalation, mentre il fragile equilibrio si sgretola sotto la minaccia di un conflitto più ampio. La situazione rimane altamente volatile e richiede attenzione internazionale.

Almeno tre attacchi aerei israeliani hanno colpito ieri sera la periferia sud di Beirut, in Libano. Prima di prendere di mira quelle che l’esercito di Tel Aviva ha descritto come “basi sotterranee di Hezbollah”, i residenti sono stati avvisati: la fuga improvvisa ha fatto scoppiare il caos per le strade. Secondo l’esercito, i raid a Beirut hanno colpito diverse strutture sotterranee per la produzione di droni appartenenti alle forze aeree di Hezbollah, note anche come UnitĂ 127. L’Idf ha affermato che le forze aeree di Hezbollah hanno lanciato oltre mille droni esplosivi e da ricognizione contro Israele durante la guerra dell’anno scorso e che attualmente, nonostante l’accordo di cessate il fuoco, stanno lavorando per potenziare le proprie capacitĂ L'articolo Libano, Israele attacca la periferia di Beirut: caos per la fuga dei residenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libano, Israele attacca la periferia di Beirut: caos per la fuga dei residenti. Tel Aviv: “Colpite basi di Hezbollah”

