Libano attacco israeliano a Beirut | edifici distrutti

Nel cuore di Beirut, il cielo si tinge di fumo e distruzione dopo gli attacchi aerei israeliani che hanno colpito la periferia sud, distruggendo edifici e seminando desolazione. La notte ha portato con sé un'ulteriore escalation nel conflitto, mentre la città si prepara ad affrontare le conseguenze di questi violenti scontri, alimentando preoccupazioni e tensioni nella regione.

Fumo denso si leva tra le macerie alla periferia sud di Beirut, colpita nella notte da una serie di raid aerei israeliani. Gli attacchi hanno preso di mira quella che l'esercito israeliano ha definito una rete di impianti sotterranei per la produzione di droni appartenenti al gruppo Hezbollah.

5 giugno 2025, Libano DAHYE, BEIRUT, DOPO UN ATTACCO ISRAELIANO

Attacco aereo israeliano colpisce il centro di Beirut