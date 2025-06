Libano attacco di Israele su Beirut | le immagini dei bombardamenti

Tensione alle stelle nel Libano, dove i recenti bombardamenti israeliani su Beirut hanno scosso la città e preoccupato la regione. Con strutture sotterranee di Hezbollah colpite, il conflitto si fa più intricato, alimentando timori di un’escalation. Le immagini dei bombardamenti testimoniano la drammaticità di una crisi che rischia di coinvolgere l’intero Medio Oriente. In questo scenario di crescente tensione, è fondamentale seguire gli sviluppi per capire le possibili ripercussioni.

L’esercito israeliano ha bombardato in Libano la città di Beirut, in alcuni sobborghi che, secondo quanto riferito, nascondevano strutture sotterranee utilizzate da Hezbollah per la produzione di droni. Israele ha pubblicato un avviso prima degli attacchi su X, annunciando che avrebbe colpito otto edifici in quattro località. Alcuni funzionari israeliani hanno ribadito che gli attacchi erano destinati a impedire a Hezbollah di riorganizzarsi, dopo che la guerra aveva ridotto gran parte della dirigenza e dell’arsenale a disposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, attacco di Israele su Beirut: le immagini dei bombardamenti

