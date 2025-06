Libano attacco di Israele su Beirut | le immagini dei bombardamenti sulla città

La tensione tra Israele e Libano si è nuovamente accesa con un devastante attacco su Beirut. Le immagini dei bombardamenti, che hanno colpito sobborghi strategici, testimoniano la gravità di questa escalation. Israele ha colpito strutture sotterranee sospettate essere usate da Hezbollah per la produzione di droni, nel tentativo di indebolire le capacità militari del gruppo. Un episodio che rischia di riaccendere un conflitto ormai alle soglie.

