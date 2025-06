L' ho uccisa perché mi ricattava Confessa il killer dell' escort di Prato

Una tragedia agghiacciante scuote la cronaca italiana: un omicidio sfociato in confessione choc. La storia di Maria Denisa Paun, trovata decapitata in un casolare di Montecatini Terme, si arricchisce di dettagli sconvolgenti: il killer, un guardia giurata di 32 anni, ha confessato di averla uccisa per mettere fine a un ricatto. Un dramma che mette in luce le oscure pieghe dei rapporti di potere e manipolazione, lasciando aperti molti interrogativi sulla verità dietro questa tragedia.

AGI - Particolari agghiaccianti della morte di Maria Denisa Paun, la escort rumena residente a Roma, sparita dal 15 maggio scorso a Prato e ritrovata ieri decapitata in località Montecatini Terme, a ridosso di un casolare abbandonato. Il corpo era nascosto tra i rovi in una zona attraversata da una mulattiera. L'uomo di nazionalità rumena di 32 anni, una guardia giurata residente a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, destinatario del fermo, interrogato dalla procura guidata da Luca Tescaroli, ha confessato di aver ucciso Maria Denisa strangolandola all'interno del residence il 16 maggio 2025, dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con lei. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "L'ho uccisa perché mi ricattava". Confessa il killer dell'escort di Prato

"L'ho uccisa perché mi ricattava". Confessa il killer dell'escort di Prato La guardia giurata ha ucciso e decapitato Maria Denisa dopo che questa aveva chiesto 10.000 euro per non informare la moglie del tradimento

Terribile finale per la sex worker scomparsa da settimane a Prato. È stata ammazzata da Vasile Frumuzache, suo cliente: "Voleva 10 mila euro o avrebbe raccontato tutto a mia moglie"

