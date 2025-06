L' ex pasionaria della destra brasiliana è fuggita a Roma | ora è ricercata dall’Interpol Chi è davvero la deputata con doppio passaporto

Il mondo politico si scuote di fronte alla fuga di Carla Zambelli, ex pasionaria della destra brasiliana e ora ricercata dall'Interpol, che ha scelto Roma come rifugio. La sua doppia identità e il passato controverso hanno scatenato un vero terremoto diplomatico. Chi è davvero questa deputata italo-brasiliana e quale sarà il suo destino? La sua presenza in Italia mette in discussione equilibri già fragili, e il mistero sul suo futuro resta avvolto nell’ombra.

Non è arrivata in Italia con fanfara e tappeto rosso, ma il suo nome ha comunque scatenato un terremoto politico-diplomatico: Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana, è atterrata a Roma in fuga da una condanna a dieci anni di carcere inflittale dalla Corte Suprema brasiliana. La notizia ha colto tutti di sorpresa, anche perché la sua presenza in Italia è stata confermata da lei stessa alla CNN Brasile solo dopo che la stampa sudamericana aveva rivelato l'accaduto. Adesso è ufficialmente ricercata dall'Interpol. Il sospetto? Che abbia lasciato il Brasile con l'obiettivo di sottrarsi alla giustizia.

