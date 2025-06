L’ex moglie di Chris Martin Gwyneth Paltrow vicina a Dakota Johnson dopo la rottura dal cantante | “Una di famiglia”

In un momento di cambiamenti personali, Gwyneth Paltrow si conferma una presenza stabile e solidale nel mondo dello spettacolo. Dopo la rottura con Chris Martin, la sua vicinanza a Dakota Johnson dimostra quanto il legame tra le donne possa andare oltre le complicazioni sentimentali. Una vera amicizia che si rafforza nel tempo, confermando che nel cuore delle star c’è sempre spazio per il sostegno reciproco. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa affascinante storia di amicizia e solidarietà .

L'ex moglie di Chris Martin Gwyneth Paltrow è vicina a Dakota Johnson dopo la rottura dal cantante dei Coldplay. Una fonte vicina all'attrice racconta che non vuole perdere il loro rapporto: "Sono molto amiche, la considera una di famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

