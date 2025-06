L’ex Milan Suso ritorna al Cadice | arrivato l’annuncio ufficiale

Suso, esterno del Milan dal 2017 al 2020, ha fatto ritorno al Cadice, come testimonia il video sul profilo di X del club spagnolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’ex Milan Suso ritorna al Cadice: arrivato l’annuncio ufficiale

