l eterno marito parabola della fragilità umana

Intrecciare i linguaggi. Mescolare i piani della realtà. Spostare lo sguardo dello spettatore. È una ricetta preziosa il teatro di Claudio Autelli. Anche per le ramificate ispirazioni letterarie e il quotidiano confronto con la drammaturgia contemporanea. Visione da cui è nato " L'eterno marito ", breve romanzo di Dostoevskij (adattamento Davide Carnevali), solo stasera al Fontana. Un duetto. Fra Aleksej e Pavel. Al primo le cose non girano bene; il secondo vuole chiarire alcune faccende del passato, visto che l'amico era stato l'amante della moglie. In mezzo una figliola illegittima. A cui è meglio non affezionarsi.