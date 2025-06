Let Me In è il nuovo singolo di Camilla Buzzetti | fuori dal 6 giugno su tutte le piattaforme digitali

A partire da oggi, 6 giugno 2025, il nuovo singolo di Camilla Buzzetti, “Let Me In”, conquista le playlist di tutto il mondo. Un brano intenso che cattura la complessità delle emozioni in un rapporto ambiguo, tra desiderio di connessione e paura di essere vulnerabili. Con parole che penetrano l'anima, Camilla ci invita a riflettere sulle sfumature dell'amore e delle relazioni. Preparati a lasciarti coinvolgere da questa coinvolgente musica.

