L' Estate Dei Segreti Perduti | trailer per la serie Prime Video tratta dall’omonimo best-seller

Preparati a immergerti in un mondo di misteri e rivelazioni con "L’estate dei segreti perduti", la serie Prime Video tratta dall’omonimo bestseller di E. Lockhart. Con otto episodi avvolti da suspense e emozioni, questa rivisitazione promette di catturare il cuore degli amanti del genere. Non perdere l’atteso debutto il 18 giugno 2025: l’estate più enigmatica sta per iniziare, e tu sarai tra i primi a scoprirne i segreti.

Tutti gli otto episodi dell'adattamento dell'omonimo best-seller debutteranno in streaming il 18 giugno in esclusiva su Prime Video Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale del mystery thriller basato sul romanzo bestseller di E. Lockhart, L'estate dei segreti perduti. Tutti gli otto episodi saranno disponibili dal 18 giugno 2025 in esclusiva su Prime Video. La storia segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati "I Bugiardi", durante le loro avventure estive sull'isola privata del nonno, nel New England. I Sinclair sono l'equivalente dell'aristocrazia americana, noti per il loro bell'aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, la ragazza deve scoprire la verità su ciò che è realmente accaduto.

