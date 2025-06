L’estate dei segreti perduti ecco il trailer ufficiale di Prime Video

Preparatevi a immergervi in un mondo di enigmi e suspense con "L’estate dei segreti perduti", la nuova serie originale di Prime Video. Basata sul celebre romanzo di E. Lockhart, questa produzione promette di catturare gli spettatori con una trama avvincente e un cast eccezionale. Dal 18 giugno 2025, scoprite i segreti nascosti tra lusso e mistero in otto emozionanti episodi. Non perdete il trailer ufficiale, un'anteprima che vi lascerà senza fiato.

Una nuova produzione originale sta per arrivare su Prime Video, promettendo di catturare l’attenzione degli appassionati di mistery e thriller. Basata sul celebre romanzo di E. Lockhart, L’estate dei segreti perduti si presenta come una serie composta da otto episodi che saranno disponibili in esclusiva dal 18 giugno 2025. La serie si distingue per un cast di alto livello e una trama avvincente ambientata in un contesto di ricchezza e mistero. Trama e ambientazione de L’estate dei segreti perduti. una storia intrisa di segreti e tensione. L’estate dei segreti perduti narra le vicende di Cadence Sinclair Eastman, appartenente a una famiglia aristocratica del New England, e della sua cerchia ristretta di amici, noti come “I Bugiardi”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L’estate dei segreti perduti, ecco il trailer ufficiale di Prime Video

In questa notizia si parla di: Estate Segreti Perduti Prime

Prime Video svela il trailer ufficiale di L’estate dei segreti perduti - Prime Video svela il trailer ufficiale di "L’estate dei segreti perduti", un avvincente mystery thriller tratto dal bestseller di E.

#PrimeVideo prepara il prossimo 'guilty pleasure' estivo? Arriverà il 18 giugno la nuova serie teen mistery #LestateDeiSegretiPerduti, tratta dal romanzo bestseller di E. Lockhart: guardate qui il trailer ufficiale italiano Partecipa alla discussione

L'Estate Dei Segreti Perduti: trailer per la serie Prime Video tratta dall’omonimo best-seller - Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale del mystery thriller basato sul romanzo bestseller di E. Lockhart, L'estate dei segreti perduti. Tutti gli otto episodi saranno disponibili dal ... Da msn.com

L'estate dei segreti perduti: Il trailer ufficiale italiano della serie teen mistery di Prime Video - Arriverà il 18 giugno su Prime Video la nuova serie L'estate dei segreti perduti (We Were Liars), basata sul romanzo di successo di E. Lockhart: ecco il trailer ufficiale e tutto quello che c'è da sap ... Riporta comingsoon.it

L'estate dei segreti perduti sarà il guilty pleasure televisivo della nostra estate - Tratto dall'omonimo romanzo di E. Lockhart e scritta da Julie Plec, la showrunner di The Vampire Diaries, questa serie in arrivo su Prime Video a fine giugno è un perfetto mix di murder mistery e teen ... Come scrive cosmopolitan.com

L'Estate Dei Segreti Perduti | Trailer Ufficiale | Prime Video