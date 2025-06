L' errore di Hagedoorn che deve giocare a carte scoperte

L'errore di Hagedoorn, che ha dovuto giocare a carte scoperte, ha acceso i riflettori su una scena sorprendente a Namur. Una mano pittoresca che dimostra come, anche ai livelli più elevati, le dinamiche imprevedibili possano cambiare il corso del gioco. Quando il giocatore olandese si è trovato di fronte al francese Hamaoui, abilissimo nel leggere ogni sua mossa, il risultato sembrava scritto... ma il destino aveva in serbo ancora sorprese.

A Namur è andata in scena una mano piuttosto pittoresca anche se non è poi così raro che dinamiche del genere capitino anche ad alti livelli. Il giocatore olandese si è trovato a fronteggiare il francese Hamaoui che ha potuto "leggere" perfettamente la mano dell'avversario. Anche se non è bastato.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it