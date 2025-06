Lerici riconfermata Bandiera Verde Pediatrica l' unica nella provincia

Lerici si conferma come meta ideale per le famiglie con bambini, guadagnandosi ancora una volta la Bandiera Verde Pediatrica 2025, un riconoscimento prestigioso assegnato da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri. Un attestato di qualità che premia le località marine più attente alle esigenze dei più piccoli. Questa certificazione sottolinea l’impegno del Comune nel garantire servizi e ambienti sicuri e accoglienti, rendendo Lerici una destinazione da sogno per le vacanze in famiglia…

Lerici, 6 giugno 2025 - Il Comune di Lerici è stato nuovamente insignito della Bandiera Verde Pediatrica 2025, prestigioso riconoscimento assegnato da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri coordinati dal dottor Italo Farnetani alle località marine che offrono servizi e caratteristiche ideali per le vacanze delle famiglie con bambini. Lerici si conferma così tra le 140 in Italia e le quattro località liguri premiate quest’anno, insieme a Finale Ligure, Lavagna e Noli, grazie alla qualità delle sue spiagge, alla sicurezza delle acque e all’attenzione verso i più piccoli. I criteri da soddisfare per l’assegnazione della Bandiera Verde Pediatrica sono ben circostanziati e includono: spiagge di sabbia con ampi spazi per il gioco; fondali bassi e sicuri vicino alla riva; presenza di bagnini e assistenza in spiaggia e servizi dedicati alle famiglie, come aree ombreggiate, giochi, ristoranti e strutture accessibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lerici riconfermata Bandiera Verde Pediatrica, l'unica nella provincia

