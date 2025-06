L’erba del vicino non è più verde | da Chivu all’Inter all’ira in casa Atalanta per Juric

L’erba del vicino non è più verde, si dice, e oggi questa massima trova nuova vita nel calcio: tra tensioni in casa Inter, la scintilla tra Chivu e l’ambiente nerazzurro, e il caos attorno all’Atalanta con Juric. Intanto, la Roma si prepara al grande confronto con il nuovo tecnico e il mercato infiamma i cuori: Lukumì rimane il nome caldo. Ma la scelta di Gasperini, anche se controversa, potrebbe davvero cambiare le sorti della squadra.

Oggi il primo vero confronto tra club e nuovo tecnico per impostare la Roma che verrà, una squadra chiamata a centrare quel tanto agognato piazzamento Champions nella prossima stagione. Sul piatto ovviamente il tema mercato, e in queste ore è Lukumì il nome caldo, ma tornare brevemente sulla scelta Gasperini è qualcosa di doveroso. Che l’ex tecnico dell’ Atalanta non fosse visto di buon grado nella capitale è cosa risaputa, e di certo non spiccherà per doti di simpatia e affabilità straordinarie, ma scelta e investimento del club sottolineano la volontà di costruire un progetto solido nelle mani di un tecnico di primo livello. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’erba del vicino non è più verde: da Chivu all’Inter all’ira in casa Atalanta per Juric

Non avrei mai pensato ad un'Inter così impreparata per il post Inzaghi, e trovo assurdo questo ostracismo verso allenatori dall'estero. Con tutto il rispetto ma cosa ha fatto Chivu (13 partite e una quasi retrocessione) per meritarsi la panchina della finalista di Ch Partecipa alla discussione

