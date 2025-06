L’equilibrismo della politica E la lotta solitaria negli atenei

In un mondo in bilico tra crisi e conflitti, il delicato equilibrio della politica si mostra più fragile che mai. La recente escalation di vittime a Gaza ha evidenziato come il centrosinistra e parte dell'informazione abbiano scelto di mantenere una posizione di neutralità, spesso allontanandosi da prese di posizione chiare. Un dialogo complesso dove l’equilibrismo diventa una strategia, ma anche un passo rischioso verso la verità.

Cinquantamila. Sta in questo numero – di morti ammazzati a Gaza – la soglia oltre la quale il centrosinistra e gran parte dell'informazione hanno deciso che "ma-anchismi" ed equidistanze non . il manifesto.

