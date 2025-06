Leoni Juve arriva l’annuncio di Cherubini | intenzione chiara del Parma cosa succederà in estate per l’obiettivo in difesa

L'attesa si fa rovente nel mondo Juventus: Cherubini fa un annuncio importante su Leoni, il talento del Parma. La strategia chiara del club ducali e le parole dell’amministratore delegato Federico Cherubini lasciano intravedere un futuro già scritto per il giovane difensore classe 2006. Cosa succederà in estate? La nuova avventura di Leoni potrebbe essere solo all'inizio di una grande carriera, e i tifosi bianconeri sognano già in grande.

Leoni Juve, annuncio importante di Cherubini: intenzione netta del Parma, cosa accadrà in estate per l’obiettivo in difesa. A Sportitalia, l’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha parlato così del futuro di Giovanni Leoni, seguito anche dal calciomercato Juve. Di seguito riportate le dichiarazioni sul difensore classe 2006 dei ducali, a questo punto ‘blindato’ per il calciomercato estivo. LEONI IL PIU’ RICHIESTO – « Sì, in Italia e all’estero. L’idea è farlo rimanere un altro anno a Parma». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com