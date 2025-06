Leoni Inter ritorno di fiamma per il baby difensore | i nerazzurri pronti a sfidare quelle due super rivali!

Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, ecco che l’Inter riaccende le speranze di assicurarsi il talentuoso Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma. Il baby difensore classe 2006 si prepara a vivere un’estate calda, tra smentite e rumors, mentre i nerazzurri sfidano due super rivali per strapparlo alla concorrenza. La sfida è aperta: chi avrà la meglio?

Leoni Inter, ritorno di fiamma per il baby difensore: i nerazzurri pronti a sfidare quelle due super rivali per strapparlo al Parma. Giovanni Leoni torna ad essere un obiettivo concreto del mercato Inter per la difesa del prossimo anno. Ne è convinto anche Tuttosport, che spiega come l’interesse dei nerazzurri per il difensore classe 2006 del Parma nasca da lontano. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, ecco che il giovanissimo centrale torna di moda per il club meneghino, pronto a sfidare Juve e Milan per averlo. LEONI INTER – « Al tempo stesso, l’Inter non è mai uscita dalla contesa per Giovanni Leoni, il 18enne centrale che proprio il tecnico romeno ha imposto da titolare dopo le prime apparizioni con Pecchia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, ritorno di fiamma per il baby difensore: i nerazzurri pronti a sfidare quelle due super rivali!

Schira - #Inter interessata ad acquistare l'attaccante del #Parma Ange-Yoan #Bonny! I nerazzurri hanno avviato i colloqui: c'è stato un incontro tra Marotta e Cherubini a Roma martedì scorso. L’Inter inoltre è ancora interessata a Giovanni #Leoni, centrale clas Partecipa alla discussione

Il "bello" è che poi manco prenderemo giovani che sembrano interessanti (non per me) tipo bernabe e leoni, ma gli prenderemo cessi alla bonny e valeri Partecipa alla discussione

