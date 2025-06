Leoni contro Vannacci nuove tensioni FI-Lega

Nelle aule politiche di Roma si riaccendono le tensioni tra Forza Italia e Lega, alimentate da dure accuse e dissensi interni. Simone Leoni, nuovo leader dei giovani di Forza Italia, ha scatenato un vespaio di polemiche attaccando l’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci. La rabbia si fa sentire anche in casa azzurra, dove il padre di Leoni esprime il suo disappunto. Una situazione che promette sviluppi imprevedibili nel panorama politico italiano.

Nuove tensioni tra Forza Italia e Lega. Simone Leoni, eletto nei giorni scorsi per acclamazione nuovo segretario dei giovani di Forza Italia, al termine del congresso che si è svolto al Palazzo dei Congressi di Roma, aveva attaccato Roberto Vannacci, l’europarlamentare eletto con la Lega. In una lettera inviata al quotidiano ‘Il Tempo’, il padre del segretario di Forza Italia Giovani, Silvio Leoni, si dice “ disgustato ” dalle parole del figlio chiudendo con un “Tu non sei degno, Simone, neanche di spolverare gli anfibi al Generale Vannacci”. Cosa aveva detto Leoni. “È aberrante – aveva detto Leoni dal palco, riferendosi a Vannacci e incassando gli applausi della platea azzurra – scegliere di essere generale della codardia e della discordia per mero calcolo politico “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Leoni contro Vannacci, nuove tensioni FI-Lega

In questa notizia si parla di: Leoni Lega Vannacci Tensioni

