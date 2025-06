Lemignano scontro tra auto e scooter | conducente ferito

A Lemignano, un incidente tra auto e scooter ha lasciato un conducente ferito. Poco prima delle 17.30 di venerdì 6 giugno, lungo via Spezia, le cause sono ancora in fase di accertamento. L'impatto ha avuto conseguenze serie per il motociclista, ma fortunatamente i soccorsi sono intervenuti prontamente. La comunità si stringe attorno al coinvolto, sperando in una pronta guarigione e attendendo dettagli ufficiali sulle dinamiche dell'incidente.

Poco prima delle ore 17.30 di venerdì 6 giugno si è verificato un incidente stradale a Lemignano, lungo via Spezia. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che è finito sull'asfalto. Fortunatamente la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Lemignano, scontro tra auto e scooter: conducente ferito

