Lei voleva dei figli ma lui ha detto di aver chiuso con quel capitolo | i motivi dietro la rottura tra Chris Martin e Dakota Johnson

Dopo otto anni di amore e speranze condivise, la storia tra Chris Martin e Dakota Johnson giunge a un capitolo conclusivo. Le ragioni dietro la loro rottura sono complesse e profonde: il desiderio di maternità di lei e la differenza d’età di tredici anni si sono rivelati ostacoli insormontabili. Un addio che lascia spazio a riflessioni su sogni, aspettative e le sfide di una relazione ai limiti del possibile.

Dopo 8 anni insieme, le strade intraprese da Chris Martin e Dakota Johnson si dividono. E questa volta, riportano i media americani, sembra definitiva. La loro relazione si sarebbe infranta contro due ostacoli mai davvero superati: il desiderio di maternità di lei e i tredici anni di differenza. “ Dakota desiderava disperatamente che funzionasse con Chris. Ogni volta che si lasciavano, lei si disperava in lacrime. Alcuni membri del team di Dakota dovevano consolarla quando si separavano, lei non riusciva mai ad andare avanti da sola”, ha rivelato l’insider a The Sun. Il problema non era solo il tempo che li divideva anagraficamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lei voleva dei figli, ma lui ha detto di aver chiuso con quel capitolo”: i motivi dietro la rottura tra Chris Martin e Dakota Johnson

