Legnano giro di vite nella zona della stazione | nuova ordinanza per garantire sicurezza

Legnano si prepara a un nuovo capitolo di sicurezza urbana con una serie di misure rigorose nella zona della stazione. L’amministrazione comunale ha adottato un'ordinanza che mira a garantire tranquillità e ordine, introducendo divieti che riguardano vendita e consumo di alcol, oltre a restrizioni sullo stazionamento improprio. Questa iniziativa segna un passo deciso verso una comunità più sicura e vivibile: un impegno concreto per migliorare la qualità della vita di tutti.

Legnano (Milano) – Divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro per le attività di somministrazione, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche se non accompagnate da altra merce di valore almeno equivalente per le attività di commercio e "divieto di stazionamento inoperoso finalizzato al mero bivaccamento" in tutta la zona: è questa l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale ha deciso di cambiare registro nella sua azione per provare a gestire le condotte che hanno trasformato la zona della stazione e di via Venegoni in una piccola polveriera pronta a esplodere. Situazione attuale tra Piazza Butti e Piazzale del Popolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it