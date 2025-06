Leggete molto Avere un pensiero autonomo aiuta

Leggere molto e sviluppare un pensiero autonomo sono strumenti fondamentali per crescere come individui consapevoli e critici. Francesco Macrì di Prato ci ricorda quanto la vera scrittura, lontana dalle superficialità dei social, possa arricchire il nostro modo di pensare e comunicare. In un mondo dominato da messaggi brevi e emoticon, coltivare la passione per la lettura diventa una sfida ma anche un’arte. E allora, perché non riscoprire il piacere di leggere?

Francesco Macrì* PRATO Cronisti in classe ci piace. Molto, da sempre e per più motivi. Provo ad elencare quelli che, personalmente, ritengo maggiormente significativi. La scrittura. Onore ai social ma messaggini, emoticon, frasi cortissime rischiano di far perdere - o non far avere mai - il gusto della lettura e la capacità della scrittura. Non so quanti dei ragazzi che hanno partecipato al Campionato, decideranno o almeno proveranno a fare i giornalisti. Sono però certo che tutti hanno sperimentato la bellezza della scrittura e la capacità di sviluppare, nero su bianco, un pensiero complesso. La realtà . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Leggete molto. Avere un pensiero autonomo aiuta"

