Leggere la realtà evitando le ’fake’

Non ci possiamo permettere di essere spettatori passivi: la capacità di leggere la realtà con spirito critico e discernimento è fondamentale per riconoscere le fake news e contribuire a un'informazione più autentica. In un mondo in cui le notizie si susseguono rapidamente, il Campionato di giornalismo rappresenta un’occasione preziosa per formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti a confrontarsi con le sfide dell’attualità, anche quella ambientale.

"In un periodo storico caratterizzato, complici i social, da un flusso frenetico di informazioni e notizie spesso non adeguatamente approfondite, dobbiamo puntare sulla lettura e sulla buona scrittura. Il Campionato di giornalismo in questo senso è una straordinaria occasione per affrontare in modo corretto molte tematiche di attualità, tra le quali quella ambientale", osserva il presidente di Sienambiente Tiziano Scarpelli (nella foto). "Non ci sono ricette semplici per problemi complessi e l'unica soluzione per evitare il pericolo di un appiattimento culturale è lo studio, non certo ignorando i moderni strumenti tecnologici, come gli smartphone o tutte le applicazioni di intelligenza artificiale, ma utilizzandoli e non facendosi utilizzare.