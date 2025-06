Lega banchetti sul Passante | Si punti su quello interrato

La Lega sceglie le strade di Bologna per ascoltare i cittadini e confrontarsi sul futuro del Passante autostradale. Con i banchetti in via Andrea Costa 85, il partito di Salvini si apre al dialogo, ponendo l’accento su una soluzione fondamentale: puntare sull’opzione interrata. È un'occasione per coinvolgere la comunità e costruire insieme un progetto che risponda alle reali esigenze dei bolognesi.

La Lega apre le consultazioni sul Passante. Il partito del Carroccio, capitanato proprio dal vicepremier e ministro ai Trasporti Matteo Salvini, ha indetto sotto le Due Torri per questa domenica e per la prossima, 15 giugno, i primi banchetti in strada per accendere un faro sulle considerazioni dei bolognesi rispetto al potenziamento del nodo autostradale. "Saremo in via Andrea Costa 85, dalle 9.30, alle 12.30, pronti a parlare con ogni singolo cittadino, raccogliendo istanze, posizioni, osservazioni – racconta il capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto, insieme con il segretario cittadino Cristiano Di Martino e il deputato Davide Bergamini –.

