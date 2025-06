Lecco si stacca un chiodo | chiusa la ferrata Gamma 2 sul Resegone

Lecco ha deciso di chiudere temporaneamente la ferrata Gamma 2 sul Resegone dopo il distacco di un chiodo di sicurezza, una misura prudenziale per tutelare gli avventurieri. Il sindaco Mauro Gattinoni ha emanato un’ordinanza preventiva, rassicurando sulla priorità della sicurezza. La chiusura resterà in vigore fino a quando i tecnici non avranno garantito l’integrità del percorso e ripristinato le condizioni di sicurezza, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Lecco, 6 giugno 2025 – La ferrata Gamma 2 sul Resegone è chiusa  per motivi di sicurezza. Si è staccato un chiodo. A imporre la serrata con un'ordinanza è stato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, in seguito alla segnalazione del disancoraggio di un chiodo di sicurezza piantato nella roccia e ancora con resina specifica proprio all'inizio del percorso di risalita attrezzato. Per evitare possibili incidenti, la ferrata resterà chiusa fino a quando il chiodo non verrà ripristinato al suo posto. Oltre alla Gamma 2 è chiusa pure la zona di accesso. Del divieto sono stati informati sia gli operatori delle forze dell'ordine, sia i tecnici del Soccorso alpino, sia i soci dei gruppi alpinistici della zona: il Cai di Lecco, gli Alpini del Medale, il Gruppo Gamma Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, si stacca un chiodo: chiusa la ferrata Gamma 2 sul Resegone

In questa notizia si parla di: Chiodo Lecco Ferrata Chiusa

Lecco, si stacca un chiodo: chiusa la ferrata Gamma 2 sul Resegone - Lecco, 6 giugno 2025 – La ferrata Gamma 2 sul Resegone è chiusa per motivi di sicurezza. Si è staccato un chiodo. Lo riporta ilgiorno.it

Salta un chiodo: chiusa la ferrata Gamma 2 ai Piani d'Erna - La ferrata Gamma 2 sul monte Resegone è stata temporaneamente chiusa al pubblico. Con un'ordinanza sindacale firmata venerdì 6 giugno dal sindaco Mauro Gattinoni. Il provvedimento si è reso necessario ... Da leccotoday.it

Lecco, la via ferrata Gamma 2 chiusa per motivi di sicurezza - L’allarme è scattato per il distacco di un chiodo su un tratto esposto. L'ordinaza di chiusura è valida fino al ripristino della ferrata ... Lo riporta lecconotizie.com