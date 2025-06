Le voci sul prossimo direttore del Messaggero il ritorno di Milei a Roma e altre pillole

Le voci sul prossimo direttore del Messaggero si fanno sempre più insistenti, mentre il ritorno di Milei a Roma anima il dibattito politico e le pillole di attualità non smettono di sorprendere. A Villa Miani, il reggente Massimo Martinelli dimostra di saper gestire con abilità la situazione, alimentando l’attesa per una decisione che potrebbe cambiare il volto del quotidiano. La curiosità resta alta: chi sarà il nuovo volto del giornale?

Per il prossimo direttore del quotidiano Il Messaggero bisogna attendere qualche giorno, almeno. Nello show caltagironiano di Villa Miani il "reggente" Massimo Martinelli – che sta ricoprendo il ruolo ad interim, dopo che il predecessore Guido Boffo ha lasciato l'incarico alla scadenza del contratto, il 4 giugno – si è fatto notare per l'ottimo rapporto con Francesco Gaetano Caltagirone, mentre Roberto Napoletano, alla guida de Il Mattino da maggio 2024 e da sempre nel cuore dell'editore-costruttore romano, si faceva immortalare accanto ad Azzurra Caltagirone. Intanto, tra gli amici più stretti dell'Ingegnere, qualcuno sconsiglia di far tornare Roberto alla guida del giornale di via del Tritone, che sta vivendo un altro periodo tribolato: il licenziamento dell'ex direttore Alessandro Barbano è avvenuto giusto un anno fa, con i giornalisti che dopo il siluramento lamentavano la mancanza di un piano editoriale e la poca chiarezza sulle «continue modifiche ai vertici».

