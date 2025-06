Le Sinfonie di Mozart e Brahms l’8 giugno nella Chiesa di San Paolo entro le Mura

Immergiti in un viaggio attraverso le note delle straordinarie sinfonie di Mozart e Brahms, interpretate dall’élite musicale dell’Orchestra Sinfonica Città di Roma. L’8 giugno, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Paolo entro le Mura, potrai vivere un’esperienza unica che unisce tradizione e innovazione, avvicinando grandi classici a un pubblico sempre più ampio. Non perdere questa occasione di riscoprire la magia della musica sinfonica, capace di unire emozioni e storia.

L'Orchestra Sinfonica Città di Roma, un ensemble d'eccellenza che riunisce alcuni tra i migliori musicisti e artisti della capitale, offre una programmazione ricca, coinvolgente e sempre diversa, con l'obiettivo di avvicinare alla grande musica sinfonica non solo gli appassionati, ma anche i più giovani e un pubblico più ampio e variegato.

