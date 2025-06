le rim bambole di viola sono di pezza ma con un cuore per la lotta contro il cancro

le rim bambole di viola: piccole opere d’arte che uniscono creatività e solidarietà, portando nel cuore un messaggio di speranza e lotta contro il cancro. Ogni pezzo racconta una storia di cura e passione, fatta a mano con affetto e dedizione. Sono più di semplici bambole di pezza; sono simboli di coraggio e resilienza, capaci di unire le persone in un abbraccio virtuale e reale. Così, semplicemente uniche, sono...

Viareggio, 6 giugno 2025 – Sono uniche, come le espressioni dipinte sul loro volto. Come le stoffe, recuperate da vecchie maniche di camicie, che le rivestono; come l’amore di chi le ha cucite a mano, una ad una, per giorni e giorni, fino a notte fonda. Intorno a un grande tavolo di legno chiaro, tra tazze di caffè, chiacchiere, risate e malinconie, per provare a rammendare lo spazio di una distanza incolmabile. Così, semplicemente uniche, sono le duecentotrenta “Rim-bambole“, fatte di pezza ma con un cuore: realizzate su impulso dell’associazione “L’Artefice Viola“ per raccogliere fondi e poter così donare un sistema wi-fii al reparto di oncoematologia pediatrica, e anche all’area del day hospital, dell’ ospedale Santa Chiara di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it