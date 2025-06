Le provocazioni di Vidal e De Paul in Cile-Argentina la sfida nella sfida senza esclusione di colpi

Il calcio è passione, rivalità e tensione: Cile-Argentina ha acceso i riflettori sugli azzurri che si preparano al mondiale 2026. Tra emozioni e provocazioni, Vidal e De Paul hanno regalato una partita ricca di colpi di scena, dimostrando che anche nell’agonismo più acceso si gioca anche a colpi di intelligenza e cuore. Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa sfida infuocata che promette scintille anche in vista del prossimo grande evento.

Cile-Argentina ha decretato l'accesso ufficiale dei campioni del mondo al torneo iridato 2026 grazie al gol decisivo di Alvarez. ma la partita è stata caratterizzata da una sfida nella sfida tra Vidal e De Paul senza esclusione di colpi, tra provocazioni, falli e gesti di scherno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

