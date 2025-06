Le prove delle Frecce Tricolori a Punta Marina | il video

Le Frecce Tricolori hanno incantato Punta Marina con acrobazie spettacolari, anche senza le tradizionali code tricolori. La magia del cielo ha attirato numerosi appassionati dalla spiaggia, pronti a vivere un’emozione unica. Il momento più atteso si avvicina: il clou sarà sabato pomeriggio, quando il cielo si colorerà di emozioni e musica con lo spettacolo di Zani. Non perdete questa straordinaria esibizione!

