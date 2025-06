Le previsioni meteo di oggi 7 giugno ad Avellino

Se pianifichi di trascorrere questa splendida giornata ad Avellino, preparati a goderti un clima ideale: il sole splenderà senza interruzioni, con temperature che oscillano tra i 19°C e i 30°C. Un cielo sereno e venti moderati provenienti da Sudovest renderanno ogni momento perfetto per attività all'aperto. Non lasciarti sfuggire questa giornata di vero relax sotto un cielo azzurro: il tempo è dalla tua parte!

Ad Avellino, il 7 giugno 2025, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4224m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 7 giugno ad Avellino

In questa notizia si parla di: Giugno Avellino Previsioni Meteo

