Le note del cuore | alla Veneziano-Novelli un concerto di fine anno che commuove e unisce

Un’atmosfera magica ha avvolto Monreale durante il tradizionale Concerto di fine anno alla Veneziano–Novelli, un evento che unisce emozioni e talento giovanile in un momento di grande suggestione. Tra note vibranti e sorrisi condivisi, studenti e insegnanti hanno dimostrato come la musica possa essere un ponte capace di unire cuori e creare ricordi indelebili. Un’occasione speciale per celebrare il talento e la passione che rendono questa comunità così unica.

Monreale – Anche quest'anno si è tenuto, alla Veneziano – Novelli, il tradizionale e sempre emozionante Concerto di fine anno. Nella grande palestra del plesso Veneziano, il coro d'istituto, l'orchestra didattica, gli ensemble di strumento e i solisti, oggi pomeriggio, hanno proposto le loro performance musicali ad un platea partecipativa e sintonica.

